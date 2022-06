Tuttosport - Doppio piano Juve per Koulibaly: potrebbe arrivare anche gratis

Calciomercato Napoli - La Juventus ha un doppio piano per Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come i bianconeri vogliano prendere l'attuale difensore del Napoli.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"La Juventus attende fiduciosa perché il senegalese è in cima alla lista di Massimiliano Allegri per il dopo Chiellini. Trovare un accordo per prendere Koulibaly subito appare un’operazione complicata, visto che il Napoli lo valuta intorno ai 40 milioni di euro e il giocatore è un simbolo della squadra, ma il ds Federico Cherubini ha un doppio piano. Se la trattativa non dovesse andare in porto in questi mesi, si tratterebbe di aspettare una stagione. Naturalmente al netto di un improbabile prolungamento last minute e della concorrenza, Barcellona in primis. Già, perché il senegalese di questo passo si svincolerà l’estate prossima".