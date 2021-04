CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su De Laurentiis: "Preferisce continuare ad incitare la sua squadra e l’allenatore a non rallentare in questo rush finale. Gattuso tiene sotto controllo la condizione del gruppo e pare che contro la Lazio dovrebbe provvedere a qualche cambio rispetto al match con l’Inter. Tornerà Mertens al centro dell’attacco, così come Lozano a destra e Bakayoko in luogo dello squalificato Demme, senza escludere Hysaj a sinistra per Mario Rui"