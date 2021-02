Tuttosport - De Laurentiis ha un solo obiettivo vero! Non sa se sarà allo stadio, giovedì era impegnato con registi americani

Ultime notizie Napoli - Per battere il Benevento occorre energia, trattandosi di una squadra ad alta intensità, molto simile al Granada per la capacità di aggredire palla ed avversario. Ne parla Tuttosport.

"Il Napoli lo sa e farà gli straordinari per riprendere la corsa al quarto posto, unico vero obiettivo che si è prefissato De Laurentiis. Il presidente non ha ancora deciso se sarà presente in tribuna, nel suo posto rimasto vacante anche giovedì, perché impegnato a Roma con alcuni registi americani"