Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, c'è un dubbio di formazione per Antonio Conte: "Il dubbio più grosso che l’allenatore si porterà sull’aereo per Napoli riguarda Stefan De Vrij che non ha smaltito ancora perfettamente un problema muscolare accusato giorni fa: l’olandese - vista anche l’importanza capitale del match - dovrebbe essere della partita (in caso contrario, è pronto Andrea Ranocchia)".