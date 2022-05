Tuttosport - C'è anche il Napoli tra le squadre interessate a Belotti

Calciomercato Napoli - C'è anche il Napoli su Belotti. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport che scrive come il Torino stia aspettando una risposta sull'offerta di rinnovo fatta all'attaccante.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Il caso della Fiorentina, ad esempio, che vuole ancora comprendere se l’Hertha Berlino accetterà di concedere un significativo sconto per la cessione di Piatek (o un rinnovo del prestito), nell’attesa non riscattato dai viola: troppo caro, a 15 milioni non se ne fa niente. Il tutto, cercando anche nel contempo di proteggere l’investimento da 14 milioni varato a gennaio per Cabral , la cui esplosione in Italia non si è però poi materializzata: e l’arrivo di un nuovo attaccante capace di fargli ombra a priori non sarebbe esattamente la soluzione migliore, in tal senso. Sullo sfondo, la solita Roma e il solito Napoli, ma con prospettive ben differenti per il Gallo: visto come una riserva d’ordinanza di Abraham o di Osimhen . Sempre silente, infine, la variabile Milan: almeno per ora".