Tuttosport attacca: "Osimhen e compagni han dato più fastidio alle formiche a terra che a Berisha, il Torino poteva addirittura vincere"

Ultime calcio Napoli - È servito un colpo di genio di Fabian Ruiz ed un'ottima manovra di pressing alto al 70' per sbloccare Torino-Napoli. Dopo che Lorenzo Insigne aveva fallito dal dischetto l'occasione di andare in vantaggio.

E allora da Torino recriminano perché i granata avrebbero potuto portare un punto a casa contro il Napoli. E addirittura ipotizzano la vittoria. Attaccando i calciatori del Napoli per esser stati troppo spesso a terra. Lo scrive Tuttosport nell'edizione odierna in un editoriale, prendendosela con Pobega:

"Siccome Insigne ha fatto di tutto per non aiutare il Napoli a timbrare il cartellino, in testa il rigore parato, e Osimhen, Lozano, Mertens e compagnia hanno dato fastidio più alle formiche tra i fili d’erba che a Berisha, ha dovuto pensarci un granata a dare una mano a Spalletti nel duello per il 3° posto con la Juve. Tu quoque, Tommaso, fili mi? Proprio tu, Pobega? Proprio lui, il miglior prodotto in carne e ossa della stagione assieme a Bremer. Da non crederci. Eppure così è stato. All’apice di un campionato che lo ha visto decollare e andare in orbita là dove lo aspetta il Milan, Tommasone (dato il fisico) ha commesso l’unica enorme ingenuità del suo volo stagionale verso le stelle del Diavolo. Ha chiesto troppo a metà strada tra la propria area e la metà campo (la sua consueta uscita palla al piede) e ha finito per fare la figura del pesce lesso. Fabian Ruiz ha compreso l’antifona, Pobega si è arrotolato sul pallone e il napoletano si è trovato un’autostrada davanti. Sino alla spingardata in porta, non appena in area. Deviazione disperata con un piede di Djidji e palla in mezzo alle gambe di Berisha: 28’ della ripresa. [...] Con maggiore attenzione (Pobega) e un pizzico di fortuna (Djidji) il Torino non avrebbe perso. Con maggiore qualità subito in campo (e nelle sostituzioni) avrebbe potuto vincere".