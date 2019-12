Tuttosport - Ancelotti-squadra, i tre punti sgraditi ai calciatori venuti fuori nella riunione di lunedì

Ultime Calcio Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito alla scelta del Napoli di andare in ritiro fino a domenica: "Questo ritiro dovrebbe servire a sanare la spaccatura tra la squadra e De Laurentiis, ma soprattutto per creare il disgelo tra lo spogliatoio e l’allenatore, che domenica sera aveva scaricato parte delle responsabilità proprio sulla squadra. Ma nella riunione di lunedì mattina tutti i calciatori avevano spiattellato al coach i tre punti per nulla graditi dalla squadra: ci si allena poco, ci si allena male, è necessario tornare al 4-3-3. Il rimbalzo delle responsabilità ha generato una crisi di risultati tale (8 gare senza vittorie) da trascinare il Napoli a -8 dal quarto posto utile per entrare nella prossima Champions League".