Tuttosport - Allan è stato restituito al gruppo di lavoro dopo lo strappo di sabato: oggi sarà decisivo per capire se potrà tornare titolare

Notizie calcio Napoli - L’armonia nel Napoli viene scandita dal tono di voce di Gennaro Gattuso: sempre alto quando ci si allena, scherzoso nei momenti di relax. Se n’è accorto anche Allan, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Ieri il centrocampista brasiliano è stato restituito al gruppo di lavoro, dopo lo strappo di sabato. L’allenamento di oggi sarà decisivo per capire se venerdì potrà tornare a essere titolare, se avrà pedalato “di brutto” nei giorni successivi a quelli della grande ira. Con il rientro di Allan a centrocampo, potrebbe esserci un turno di riposo per Piotr Zielinski, il secondo nella rosa ad essere il più utilizzato: 2.666 minuti (32 presenze su 33 partite) contro i 2.880 (32 presenze in 33 partite) di Giovanni Di Lorenzo”