Tuttosport - Al Napoli piace Sesko del Salisburgo: può prendere il posto di Osimhen

Calcio Napoli - Sulle pagine del quotidiano Tuttosport, il collega Raffaele Auriemma lancia un nome nuovo per l'attacco del Napoli. Secondo Auriemma, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe preoccupato di perdere a fine stagione Victor Osimhen per il quale potrebbero davvero arrivare offerte monstre se il suo rendimento dovesse continuare ad essere così elevato. Ricordiamo che il numero nove del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2025 ed al momento non ci sono stati sviluppi su un possibile rinnovo. Osimhen, arrivato da Lille nell'estate 2020, ha goduto del Decreto Crescita quindi un eventuale rinnovo non potrebbe avere questa agevolazione fiscale. Il nome lanciato da Auriemma è quello di Sesko del Salisburgo.

Interesse Napoli per Sesko

Come si legge su Tuttosport il Napoli avrebbe messo gli occhi su un vero e proprio talento del Salsiburgo come l'attaccante Sesko che ha già attirato le attenzioni di mezza Europa: