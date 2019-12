"Tutti gli altri problemi li risolviamo con la società, ora battiamo il Sassuolo", le parole convinte di Gattuso alla squadra alla cena di Natale

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" riporta il discorso integrale che Rino Gattuso ha fatto ieri a tutta la squadra durante la cena di Natale.

"Ai miei giocatori dico una sola cosa: non è un bel periodo però dobbiamo mantenere la testa alta perché quello che abbiamo gli attributi al posto giusto. Abbiamo tutte le capacità per uscire da questo momento, da questa situazione. Tutti gli altri problemi (le multe, ndr) li risolviamo con la società.Spero di entrare presto nella vostra testa perché questa è una piazza che merita tanto, questa è una maglia importante, dove in tanti di voi hanno scritto pagine importanti. Dobbiamo uscirne: credo in ognuno di noi, siete forti, se sono qua non è per denaro ma penso che io e il mio staff possiamo dimostrare che possiamo migliorare e domenica battiamo il Sassuolo".