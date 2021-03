Trombetti su Insigne: "Nessuno gli ha mai detto che lui è un calciatore di... Usciamo dall'ipocrisia: in uno spogliatoio ci si scanna e ci si ricompone"

Ultime notizie Napoli - Guido Trombetti, ex Rettore della Federico II, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

«In un mondo astratto, Insigne ha sbagliato e non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo. Anche perché nessuno, dinnanzi a un suo errore, gli ha mai detto che lui è un calciatore di... Però usciamo dalla ipocrisia: in uno spogliatoio, come in un laboratorio o una redazione, si litiga e talvolta ci si scanna. Poi ci si ricompone. Da amante della letteratura, l’incidente è un capitolo. Ma provate a interpretare il sentimento di quell’istante in cui è svanita una vittoria ormai assaporata»