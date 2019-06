Studio Lega Serie A, la tifoseria del Napoli è la meno disciplinata d'Italia: ultima nel Trofeo Fair Play

Ultimissime calcio Napoli - La tifoseria del Napoli all'ultimo posto in serie A: il club azzurro figura in fondo alla graduatoria nel trofeo Fair Play «Gaetano Scirea» per i provvedimenti disciplinari adottati per i comportamenti dei tifosi nella scorsa stagione (ventesimo a 3,92). L'effetto delle multe a carico della società (pagate durante la stagione agonistica 2018-2019) per le regole infrante dalle tifoserie all'interno degli stadi: i club più virtuosi in tal senso sono risultati Chievo Verona, Torino e Sassuolo.

Trofeo Fair Play, il Napoli è in fondo alla classifica

Come riporta Il Mattino: