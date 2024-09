"Tradirei me stesso", retroscena Buongiorno: la scelta Napoli ed motivi del 'no' alla Juventus in estate

Notizie Napoli calcio. Alessandro Buongiorno si è preso la difesa del Napoli e con il Cagliari è arrivato anche il suo primo gol in maglia azzurra.

Ora il Napoli e Buongiorno sfideranno quella Juventus che in estate è stata rifiutata proprio dal difensore ex Torino. Ecco un retroscena raccontato dal Corriere dello Sport:

In estate l’aveva cercato la Juventus, sabato avversaria allo Stadium, ma lui s’è guardato dentro e ha parlato con il cuore Toro: è torinese di nascita, è entrato nel vivaio granata a 7 anni e per i successivi dodici ha scalato le gerarchie fino alla Serie A e alla storia, in cima al colle di Superga, dove da capitano del gruppo ha letto i nomi degli Immortali del Grande Torino nei giorni della memoria delle vittime della tragedia. Quell’episodio l’ha ricordato lui stesso alla sua prima conferenza da giocatore del Napoli, motivando il garbato ma fermo rifiuto alla proposta della Juve: «Mi sembrava in primis di tradire me stesso».