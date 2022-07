Tra due giorni il decisivo faccia a faccia ADL-Koulibaly, non è escluso un blitz

L'edizione odierna di Repubblica mette in evidenza come l'arrivo del presidente De Laurentiis nel ritiro di Dimaro possa sbloccare la situazione di stallo di Koulibaly

Ci sarà un Napoli con Koulibaly e ce ne sarebbe eventualmente un altro senza. Lo sa molto bene anche De Laurentiis, che per questo ha rotto gli indugi con un’offerta da top club e in più ha proposto al giocatore un futuro da dirigente, per legarlo a vita alla società azzurra. Il presidente è atteso a sua volta dopodomani nel ritiro di Dimaro e il suo colloquio a quattrocchi con il difensore senegalese sarà probabilmente decisivo, per sbloccare in un modo o nell’altro la situazione. Non è escluso per questo motivo un blitz in Val di Sole dell’agente Ramadani, che è in contatto con il Chelsea e avrà dunque un ruolo fondamentale nella trattativa. C’è in ballo infatti pure la valutazione del cartellino del giocatore, che sarà ceduto agli inglesi solamente in cambio di una cifra dai 40 milioni in su: prendere o lasciare. La matassa è insomma intricata e per il momento non si può escludere alcuna ipotesi.