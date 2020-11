Tosse per il premier Conte: "Solo corde vocali irritate", il tampone è negativo

Ultimissime notizie. Tampone negativo e smentita sulle voci riguardanti le sue condizioni di salute: Giuseppe Conte sta bene. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi dopo i rumors circolati in seguito alla sua presenza lunedì a Otto e mezzo su La7, in cui il premier ha spesso interrotto il discorso a causa di una tosse persistente. "Da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali", precisano le fonti. A levare ogni dubbio si aggiunge anche l’esito del tampone fatto in vista del vertice italo-spagnolo. Qualche ora prima era stata Lilli Gruber a chiarire: "Ieri grande performance e grande successo". La tosse? "Aveva le corde vocali irritate".

Lo riporta l'edizione di oggi del Corriere della Sera.