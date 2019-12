Cronache di Napoli - Torreira-Napoli, il nodo è il pagamento rateale proposto da De Laurentiis agli inglesi

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli scrive:

"L' arrivo di Mikel Arteta, che si appresta a diventare il nuovo allenatore dell' Arsenal, frena l' affare Lucas Torreira col Napoli. Il nuovo tecnico dei Gun De Laurentiis, Giuntoli e Chia velli alla fine della cena di Natale. Per Torreira il Napoli ha prospettato all' Arsenal o un prestito con diritto di riscatto o un prestito per 18 mesi a 3 milioni più obbligo di riscatto intorno ai 27 milioni. Il nodo è il pagamento rateale richiesto dal club azzurro e che non convince gli inglesi"