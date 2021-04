Torino, Cairo: "Dal Pino? Gli annunciai che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva! La sua idea dei fondi è brillante"

Ultime Serie A - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Lega Serie A, dalle colonne del Corriere della Sera.

«Dal Pino? Quando venne proposto nel gennaio scorso, non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me. Ha operato bene, ha avuto l’idea brillante di immaginare l’operazione con i fondi. Un’idea attuale che spero possa essere ripresa a breve. È una persona seria, per bene che ha fatto un gran lavoro»