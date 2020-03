Torino, Cairo: "30 giugno limite invalicabile, giocare dopo sarebbe sbagliato. Un'ipotesi della UEFA rischia di complicare le cose"

Ultime notizie - Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Tante le ipotesi su quando ripartire con il campionato, che idea si è fatto?

"Che il calendario purtroppo non lo decidiamo noi ma l’evolversi della situazione, la propagazione, stabilizzazione, diminuzione del virus. Oggi tutte le ipotesi rischiano di essere fittizie. In ogni caso è giusto provare a stabilire degli scenari ma la voglia di concludere la stagione non può in ogni caso spingerci troppo oltre con le date"