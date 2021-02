TOP & FLOP - Ospina guida con sicurezza l'inedita difesa a tre. Male Bakayoko, troppo contratto

Napoli Calcio - Pareggio allo stadio Maradona per il Napoli contro l'Atalanta in coppa Italia. Questi il migliore e il peggiore per il Corriere del Mezzogiorno:

Ospina

Il migliore è Ospina, 6,5 - Guida con sicurezza una inedita difesa a tre e il Napoli non corre particolari rischi. Nelle due occasioni in cui i bergamaschi riescono a sfondare ci mette le sue manone.

Il peggiore è Bakayoko, 5 - Era stato escluso contro lo Spezia e il Parma. Si pensava che avesse più freschezza nelle gambe e, invece, è parso sempre contratto, lontano per proporsi ai compagni per il palleggio e quindi ripartire.