Luca Toni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Parliamo di un numero 9 molto forte. Osimhen garantisce più profondità di Vlahovic, ma forse lega il gioco pure meno di Dusan. E quindi non so se per Thiago Motta cambierebbe troppo".