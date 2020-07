Tifosi negli stadi, CorSport: i presidenti di A ci sperano per motivi economici, la questione dei rimborsi/voucher è sempre sul tavolo

Notizie Calcio Napoli - La Lega Serie A ieri ha messo per iscritto «la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico». Ne parla il Corriere dello Sport:

“I presidenti, soprattutto per motivi economici (la questione dei rimborsi/voucher è sempre sul tavolo), ci sperano e hanno fatto preparare da uno studio di ingegneri un dettagliato studio che analizza la situazione club per club (in base al numero di abbonati) e impianto per impianto, ma le possibilità che la gente torni in questo finale di stagione non sono molte. I club sperano di avere il via libera per le ultime 3-4 giornate, ma i tempi sembrano troppo stretti anche per i più ottimisti”