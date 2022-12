The Jackal: "Ci stiamo divertendo da morire, Napoli unico avversario del Napoli! Ma la Juve non muore mai..."

La parola scudetto non si pronuncia ancora. «Come va a finire si dice solo a fine stagione». Parola di Ciro Priello e Fabio Balsamo, del collettivo The Jackal, che si dichiarano iscritti al partito dei scaramantici a oltranza e parlando a Tuttosport.

«Quella parola si potrà dire solo a fine campionato, al triplice fischio finale. Non prima». Ma una cosa Fabio può dirla: «Ci stiamo divertendo da morire. Ci stiamo emozionando a vedere questa squadra là in alto, davanti a tutti. C’è un gruppo unito, che gioca per un solo obiettivo. C’è la giusta competizione. Chi entra e gioca anche per soli venti minuti dà tutto, sa che può essere decisivo come se giocasse dal primo minuto».

Il Milan è l’unico, vero avversario del Napoli?

«Un altro organico spaventoso ce l’ha l’Inter. Il Milan ha costruito una squadra di campioni ma quella di Inzaghi ha un attacco da paura che, se mette a posto tutti gli ingranaggi, diventa devastante. Io temo però anche il ritorno della Juventus. Tutto questo casino può darle una carica in più». Da Fabio a Ciro: «La Juventus non muore mai. L’abbiamo vista negli anni. Io starei attento anche a Massimiliano Allegri . Quest’anno però l’avversario del Napoli è solo il Napoli. Solo noi possiamo buttare via una stagione così…»