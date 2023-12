Terzino sinistro Napoli, Mazzarri verso una scelta inedita dal primo minuto contro il Braga

Napoli Calcio - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore Walter Mazzarri potrebbe optare per una scelta inedita riguardo il terzino sinistro da mettere in campo contro il Braga. In quella zona di campo finora hanno giocato Juan Jesus e Natan. Martedì non giocherà nessuno dei due su quella fascia.

Terzino sinistro Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: