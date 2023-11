Tensione Salernitana-Napoli, iniziativa con la Questura: scambio gagliardetti tra tifoserie a centrocampo

Ultime notizie Napoli - La Questura di Salerno e la Salernitana lavorano a un’iniziativa vola a stemperare le tensioni e a distendere gli animi in ottica derby tra le tifoserie. Si tratta di uno scambio di gagliardetti tra tifoserie si Salernitana e Napoli da effettuare al centro del campo prima della partita di domani all’Arechi. Ne dà notizia l’odierna edizione del quotidiano Il Mattino. Questo quanto svrive il giornale:

In giornata è prevista una riunione operativa proprio negli uffici della Questura che vedrà partecipare anche la società granata con lo Slo, Domenico Napoli. Nell’appello di ieri (clicca qui per leggere) il questore Giancarlo Conticchio ha lasciato trasparire grande fiducia nella maturità e nell’intelligenza di chi sarà sui gradoni per la partita: una rivalità che può restare nel campo sportivo con lo sfottò ma che non ha ragione di sfociare in atti violenti o di vera e propria intolleranza.

Sarebbe stata sondata anche la tifoseria organizzata per essere protagonista di questo scambio ma manca un tassello, ovvero la presenza della controparte. Né gli ultras partenopei, né i tifosi napoletani residenti nella loro città-provincia potranno mettere piede all’Arechi, a causa dei divieti. Nel settore ospiti ci saranno, come è noto, solo i possessori di fidelity card del Napoli residenti al di fuori della Campania o nella provincia di Salerno.

Per questo motivo l’iniziativa potrebbe essere fatta comunque ma con un simbolismo ancora maggiore, dedicando un momento ai bambini tifosi delle due squadre che potrebbero regalare i gagliardetti azzurri ai loro amici granata e viceversa.

Mentre si organizzano eventi distensivi, le forze dell’ordine non perdono di vista la sicurezza. Nella riunione di oggi si limeranno gli ultimi dettagli. Previsto un folto numero di agenti che monitoreranno soprattutto Distinti e Tribuna, oltre che naturalmente la Curva Nord dove, tuttavia, non è previsto un pienone (a ieri sera erano circa 300 i tagliandi venduti, difficile che oggi entro le 19 ci sia un’impennata clamorosa).

La preoccupazione maggiore, infatti, è legata alle possibile scaramucce tra fan visto che sono previsti centinaia di sostenitori azzurri nei Distinti o in Tribuna: chi risiede a Salerno e provincia, infatti, ha potuto o potrà regolarmente entrare in possesso del tagliando.

Il problema non è la presenza ma episodi che potrebbero scaturire anche dopo la cosiddetta “parolina” a causa di qualche testa calda. Oltre a ciò, si monitorano eventuali violazioni nell’acquisto dei biglietti con la dichiarazione di una residenza non corretta.