De Laurentiis chiama Ancelotti, parere sulla gara: ancora 48 ore, riflessioni sull’esonero

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino processo a Carlo Ancelotti prosegue. Le voci di un esonero, visto che lui non pensa affatto di doversi dimettere, si intrecciano ma De Laurentiis tentenna ancora.

Esonero Ancelotti, De Laurentiis riflette

Riflette e prende ancora tempo, il presidente. Chiama il suo allenatore quando è ancora a bordo del bus che lo porta all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e gli chiede il parere sulla gara di ieri sera

Ancelotti almeno fino a martedì, sarebbe opportuno precisare, non si tocca. Se la tendenza non venisse invertita (oggi la zona Champions è a 8 punti) e se persino gli ottavi di Champions dovessero sfumare, allora la rivoluzione potrebbe verificarsi subito. Ma De Laurentiis, che ha iniziato in settimana il casting,non ne ha grande voglia anche se ne avverte la necessità