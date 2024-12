Tavares e Dia titolari in Napoli-Lazio? La decisione di Baroni

Napoli - Marco Baroni recupera due big per la sfida di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Le squassanti accelerazioni e gli assist magici di Tavares, atteso da chi sfida la Lazio con terrore. Gli equilibrismi felpati e il senso tattico di Dia. Napoli-Lazio si fa dura e Baroni ha fatto in tempo a recuperare due pezzi da novanta, le chiavi della sua Lazio. Tavares a sinistra, Dia sottopunta. Non c’erano stati in Coppa Italia, ci saranno stasera al Maradona. Fanno la differenza senza nulla togliere agli altri. Ci saranno, ma non sono al 100%. Dia è reduce da una distorsione, Tavares da uno stiramento. Baroni ha deciso di giocarseli tutti subito per tentare il secondo colpaccio".