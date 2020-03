Taglio stipendi Juve, Gazzetta precisa: i giocatori rinunciano a uno stipendio e mezzo facendo un favore contabile al club che deve alleggerire il rosso di bilancio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio il taglio stipendi della Juve: "Che cosa è accaduto? I giocatori, come chiesto dalla società, hanno deciso di rinunciare a quattro stipendi dell’esercizio 2019-20, anche se una parte consistente della somma - probabilmente due mensilità e mezzo - sarà comunque pagata più avanti, dopo il primo luglio, in modo da avere effetti nell’esercizio 2020-21. I giocatori, insomma, hanno accettato di non percepire un mese e mezzo di stipendio e di spalmare il resto sulla prossima stagione. La questione è particolarmente importante perché i bilanci delle società di calcio si chiudono al 30 giugno e per la Juventus, come per molte altre società, è fondamentale non gravare con gli stipendi dei giocatori sull’esercizio 2019-20. La diminuzione delle entrate per l’emergenza coronavirus infatti ha reso necessario un intervento straordinario per ridurre il rosso nel bilancio in chiusura".