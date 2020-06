Taglio stipendi, Il Mattino: la squadra attende De Laurentiis, si parlerà prima della Coppa Italia

Ultime calcio Napoli - Da oggi Rino Gattuso chiederà alla squadra di mettere da parte il pensiero dei rinnovi e dell'eventuale addio al Napoli. Almeno per 10 giorni il tecnico azzurro vuole un gruppo che sia concentrato solo su quello che è l'obiettivo principale della stagione: la conquista della Coppa Italia.

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Sa bene che solo su un punto il capitano Insigne e il resto del gruppo pretendono chiarezza: il pagamento degli stipendi. La posizione dello spogliatoio è chiara e anche per una questione di testa i giocatori attendono l'arrivo (promesso) di De Laurentiis a Castel Volturno per poter affrontare la questione degli eventuali tagli alle mensilità. Ma, di sicuro, l'inizio della discussione non potrà avvenire dopo la gara di ritorno della Coppa Italia. Dunque, già da domani ogni momento è quello giusto per affrontare la questione. Ma il ds Giuntoli, parlando a Sky sport sulle strategie di mercato, lancia due segnali assai importanti. E non di poco conto. Dice, per prima cosa che «chi non ha voglia di restare andrà via» e poi spiega ancora parlando di Milik che «per restare serve la giusta testa» ed è in questo caso un segnale chiaro anche per Allan, Lozano e compagnia".