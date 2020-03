Tagli agli stipendi in Serie A, la Lega proporrà all'AssoCalciatori il congelamento di marzo e aprile: i dettagli

Ultimissime Napoli - La Juventus è il primo club di A a portare a buon fine la trattativa con i calciatori sul taglio degli stipendi legato all’emergenza Coronavirus. Cosa succederà con le altre 19 squadre? Ne parla Il Mattino:

“La proposta che la Lega formulerà all’Aic dovrebbe prevedere come primo passaggio il congelamento degli stipendi dei calciatori per il tempo che finora non si è giocato e fino a quando non si potrà tornare in campo. Il congelamento potrebbe riguardare come proposta aprile e forse anche marzo, anche se lo scenario potrebbe cambiare dopo la mossa fatta dalla Juve. Più delicato il passaggio successivo legato all’argomento dei tagli degli stipendi”