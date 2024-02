Superlega, perché Reichart era accanto al presidente De Laurentiis? Cosa sta succedendo

Bernd Reichar presente al Maradona per Napoli-Barcellona, proprio alla sinistra del presidente Aurelio De Laurentiis. Cosa vorrà dire?

Superlega, Reichar accanto al presidente De Laurentiis: cosa significa?

Una prima interpretazione c’è subito come riporta Il Mattino oggi in edicola: è un segnale per dire che il Napoli ascolta ancora le sirene della Superlega e Reichart - dall’altra parte - farebbe carte false per avere l'adesione del club partenopeo. Tuttavia al momento De Laurentiis è freddo sulla formula. Ha sempre avuto un progetto parallelo a livello europeo, ma non strutturato così come lo hanno pensato di recente le big mondiali.

Nei sogni del patron c'è un supercampionato europeo con partite di andata e ritorno on un playoff successivo e le finali in stile spettacolo della Nba. Reichart, intanto, ne ha approfittato per ripetere a De Laurentiis che il progetto Superlega non è affatto in contrasto con gli attuali campionati nazionali, anzi andrebbe a valorizzarli sul piano economico.

E al contrario di molti ADL non alza un muro ed è aperto al dialogo. Il dirigente intanto proseguirà il suo pellegrinaggio nei prossimi giorni, facendo visita ad altri club per raccogliere consensi così da dar forma al grande disegno il prima possibile: è questo il senso del suo tour italiano.