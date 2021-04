Superlega, Gazzetta rivela: ecco le sanzioni previste dall'Uefa per dirigenti e società

SUPERLEGA - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle sanzioni che l'Uefa potrebbe dare alle società fondatrici della Superlega: "In che direzione l’Uefa potrà muoversi è ancora allo studio: nei regolamenti non esiste un articolo specifico che vieti la costituzione della Superlega. Certo le società coinvolte sono colpevoli del tentativo di voler tradire principi e regole, per cui la multa è più che probabile. I provvedimenti riguarderanno anche i dirigenti che rappresentavano i club: si va verso sospensioni o inibizioni. In generale società e loro rappresentanti, in futuro, avranno un peso politico meno rilevante".