Supercoppa, offerte da Canada e USA per il 2023: le sedi interessate

Napoli Calcio - Possibile Supercoppa italiana dalle zone di Lorenzo Insigne prossimamente. Come infatti svela TuttoSport oggi in edicola, dopo gli Emirati Arabi ,anche Canada e USA si candidano come location del trofeo nostrano:

Anche il Nord America vuole ospitare la Supercoppa italiana a partire dalla stagione 2023-24 dopo l’ultima edizione che, da contratto, si dovrà disputare in Arabia Saudita a gennaio del prossimo anno. La Lega Serie A ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse dagli Stati Uniti e dal Canada, tutte dalla East Coast del continente. Si sono fatte avanti New York, Boston, Miami e Montreal.