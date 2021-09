Supercoppa Maradona: Italia-Argentina si farà, ma dove? Londra e Baku insidiano Napoli

Notizie Napoli calcio. Si giocherà la cosiddetta Supercoppa Maradona, una sfida tra la Nazionale vincente dell'Europeo e la Nazionale campione di Copa America: Italia vs Argentina, in programma, forse, per giugno 2022. Il problema, semmai, è dove giocarla: non è scontato infatti che la partita si terrà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e oggi Il Mattino in edicola spiega perché.

Supercoppa Maradona

UEFA e CONMEBOL hanno sposato l'idea di una specie di Coppa Intercontinentale per Nazionali, una coppa intitolata a Maradona che però, al momento, rimane soltanto un'idea. Il Napoli vorrà certamente candidarsi ad ospitare la partita tra le mura dello stadio di Fuorigrotta, recentemente intitolato proprio all'ex campione argentino.

E a tal proposito Il Mattino precisa: "De Laurentiis non avrà dubbi ad aprire lo stadio a questa partita: d’altronde, ha da tempo in campo anche un progetto tv su Maradona". Servirà però anche l'ok del Comune di Napoli, che presto avrà un nuovo sindaco. "Ma non sarà una cosa semplice: perché la Uefa proverà a portare l’evento a Londra o magari, ma sono solo le prime voci che iniziano a circolare, a Baku, ai confini orientali dell’Europa, secondo la logica del campo neutro. Certo, o si fa prima del Mondiale o questa sfida non ha senso. E se non si fa a Napoli ha ancora meno senso. Ma i padroni del vapore non sempre seguono le logiche del cuore e della ragione".