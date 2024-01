Supercoppa 2024, la più ricca e la più contestata di sempre

Ultime notizie. Giovedì a Riyad via alla Supercoppa 2023-2024, con Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina pronte a sfidarsi in Arabia Saudita per il primo titolo dell'anno. Se ne parla oggi sul Corriere della Sera, ricordando le numerose polemiche che hanno anticipato la 36esima edizione del torneo di Supercoppa italiana.

"La Supercoppa più ricca e più contestata", scrive il Corriere della Sera, che ricorda le polemiche di Maurizio Sarri per la trasferta asiatica, ma anche le minacce di Aurelio De Laurentiis che sembrava disposto a ritirarsi dalla competizione. "La verità sta nel mezzo, tra il romanticismo ormai irrealistico di Sarri e il bisogno spasmodico dei club di migliorare la competitività tenendo sotto controllo i conti".