Stronger Club, Frustaci sicuro: "La sosta è sempre un bene, riesce a rigenerarti", Spalletti l'ha definita 'benedetta'

Allenarsi anche da soli, oltre al classico lavoro di gruppo col proprio club, è una tendenza sempre più diffusa. Molti calciatori, come l’ex azzurro Petagna, oppure Marlon, Carnesecchi e Okoli, si affidano ad Alex Frustaci dello Stronger Club di Rozzano, professionista che si occupa della performance dell’atleta, che ha rapporti diretti con diversi calciatori e si relaziona e confronta con tanti preparatori atletici delle squadre di Serie A:

Frustaci sulla sosta per il Mondiale

«Pianifichiamo una o due sessioni alla settimana, il mio lavoro è quello di far eseguire al meglio all’atleta il programma del preparatore della sua squadra più tutti i lavori di core stability per far sì che l’atleta al rientro sia al massimo delle sue potenzialità». Frustaci è reduce da una trasferta in Brasile. Proprio con Marlon, difensore del Monza e al Corriere dello Sport dichiara:

«Okoli è una forza della natura, Petagna è molto tecnico, per me è incredibile che non sia ancora in Nazionale. A Marlon, invece, dico sempre che deve dare il massimo, e lui lo fa, per non avere mai rimpianti. Sono affascinato dalle persone ancora inespresse secondo i dati che analizzo. Mi affascinerebbe il recupero di Sensi o lavorare sulle performance di Lukaku che deve ritrovare fiducia. E poi ovviamente mi piacerebbe lavorare con campioni come Ibrahimovic. Gli proporrei una sfida, di giocare ancora un altro anno».

Per Frustaci «la sosta è sempre un bene, riesce a rigenerarti», concetto ribadito sia da Spalletti che dal dottor Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, che hanno definito “benedetta” la pausa per rifiatare e ripartire.

