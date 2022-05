Striscione Spalletti, CorSport: molti gruppi organizzati hanno preso le distanze inviando messaggi di solidarietà al mister

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come tanti gruppi organizzati si siano dissociati dallo striscione esposto fuori al Maradona inviando messaggi di solidarietà al mister Luciano Spalletti.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Invitato, senza mezzi termini, ad andare via: "16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo... Bast' ca te ne vaje!". Ovvero: basta che vai via. E a seguire una firma che non è una firma vera: "'E mariuoli". Cioè: i ladri. Il riferimento al furto della sua Fiat Panda andato in scena il 16 ottobre è chiarissimo: è il resto a essere molto nebuloso. Come il clima: è vero che gli altri gruppi organizzati hanno preso le distanze e che tanti sono stati gli attestati di stima e solidarietà recapitati al signor Luciano, ma lo è altrettanto che l'aria del nuovo Napoli che sarà non è per nulla salubre al momento"