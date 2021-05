"Non vedo l’ora che arrivi la prossima partita", Osimhen ci sarà con lo Spezia: la ferita alla testa suturata con tre punti nello spogliatoio

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che non c'è alcun tipo di problema per Victor Osimhen, uscito contro il Cagliari dopo un colpo alla testa in un contrasto di gioco con Ceppitelli. L'attaccante è regolarmente a disposizione per la gara di La Spezia.

SPEZIA-NAPOLI: OSIMHEN C'E'

Il quotidiano scrive: "È ufficiale: Osimhen ha (anche) la testa dura. E pazienza se sono serviti tre punti di sutura, per tamponare la ferita che l’ha costretto a uscire dal campo contro il Cagliari: «Ma io sto bene e non vedo l’ora che arrivi la prossima partita». Spezia-Napoli è già cominciata, è iniziata (virtualmente) nel momento in cui il Cagliari si è portato via certezze che restano lì, a porta di en plein: quattro gare, altrettanti successi, e l’aritmetica diventa opinione condivisa, che sa di Champions".