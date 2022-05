Statua Maradona a Scampia, sarà gigantesca! Le dimensioni

Giornata dedicata alla celebrazione della memoria di Diego Armando Maradona ieri per Aurelio De Laurentiis al Comune di Napoli. Nella cerimonia che si è svolta nella Sala Giunta, Stefano Ceci ha consegnato al presidente del Napoli il numero 000, la prima delle 500 riproduzioni del calco del piede sinistro di Maradona.

Statua Maradona a Scampia

Come racconta la Gazzetta dello Sport, sempre l’uomo vicino a Diego donerà al Comune una statua per la città che il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso che sarà posta in una piazza di Scampia. Si tratta di una statua che sarà lunga circa sei metri e alta 4, oltre a un piedistallo.

