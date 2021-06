Repubblica - Due amichevoli a Dimaro e due a Castel di Sangro, lo staff di Spalletti oggi in Abruzzo per visionare due strutture da vicino

Ultimissime notizie SSC Napoli - Lo staff azzurro è giò al lavoro per il ritiro estivo. Luciano Spalletti sta già lavorando alla prossima stagione, che lo vedrà alla guida del Napoli: sono costanti infatti i contatti con la società, fra mercato e il lavoro estivo in ritiro.

Come racconta l'edizione odierna di Repubblica,

I contatti con il presidente De Laurentiis sono quotidiani, soprattutto per il mercato, ma c’è anche da preparare il lavoro estivo che comincerà il 15 luglio a Dimaro-Folgarida, come del resto in questi ultimi dieci anni. Due membri dello staff del nuovo allenatore, lo storico collaboratore Marco Domenichini e il preparatore atletico Francesco Sinatti, al ritorno in azzurro dopo l’esperienza con Maurizio Sarri, sono stati ieri in Trentino per visionare le strutture della Val di Sole. Il Napoli resterà dieci giorni in Trentino e allo stadio di Carciato sono in programma anche i primi due test stagionali.

Oggi si replica. Ma cambia la location da visionare. Marco Domenichini e Francesco Sinatti sono attesi in Abruzzo, sede della seconda fase del ritiro. Gli azzurri vi arriveranno il 5 agosto e andranno via il 15, ad una settimana dal debutto in campionato. Prima tappa a Rivisondoli, per visionare l’hotel Acqua Montis, che diventerà il quartier generale della squadra durante il periodo di lavoro, la seconda allo stadio Patini di Castel di Sangro, confermato come sede degli allenamenti. Il Napoli disputerà anche due amichevoli.