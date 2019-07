Staff Napoli, addio non solo a De Nicola: con Ancelotti cambia anche il preparatore atletico, i dettagli

Dopo quattordici anni il dottor De Nicola ha lasciato il Napoli ed il suo ruolo da responsabile dello staff medico, e l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma che non sarà l’unico movimento all’interno dello staff che sarà agli ordini e al servizio dell’allenatore azzurro Carlo Ancelotti.

“Nuovo responsabile dell’equipe medica sarà il dott. Raffaele Canonico: una promozione per colui che ha sempre fatto parte dello staff in qualità di fisiatra, e che verrà affiancato da un altro decano, il dott. Enrico D’Andrea. Accanto a loro una new-entry, rappresentata dal dott. Gennaro De Luca, in arrivo dalla Primavera azzurra.

Si ritroveranno in Val di Sole tutti i collaboratori, con Carlo Ancelotti ed il figlio Davide (vice), i vari Mino Fulco (supervisore dei rapporti fra staff tecnico, medico e squadra), e anche un nuovo preparatore atletico. Si tratterebbe di Francesco Cacciapuoti, proveniente anch’egli dal settore giovanile”