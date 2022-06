Caso stadio Maradona, mancano fondi per manutenzione! Comune vuole riscuotere 3,5 milioni di crediti dal Napoli: la situazione

Notizie Napoli calcio. Non solo calciomercato, in casa Napoli tiene banco anche la questione canone per lo stadio Maradona. Come dichiarato ai nostri microfoni dal consigliere Nino Simeone, il club di De Laurentiis è in debito di circa 5 milioni per il "fitto" dell'impianto di Fuorigrotta.

Stadio Maradona, caos canone SSC Napoli-Comune

Questa mancata somma, che la SSC Napoli sta cercando di rivedere in ottemperanza della legge sui canoni post periodo Covid, non permette però i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio. Ecco quanto scritto da Repubblica: