Canone Maradona, il consigliere Simeone: "Il Napoli deve pagare quanto dovuto! Sconto? Previsto dalla legge, vi spiego" | ESCLUSIVA

Notizie Napoli calcio. Nino Simeone, assessore Comunale, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre):

Il presidente De Laurentiis si è recato a Palazzo San Giacomo per discutere delle tematiche inerenti lo stadio Maradona. A fare il punto della situazione ci ha pensato Nino Simeone, consigliere Comune Napoli, ai microfoni di CN24:

"Ieri De Laurentiis è stato a Palazzo San Giacomo dal capo di Gabinetto perchè il sindaco Manfredi ha il covid. Spero che si definisca il dovuto della SSC Napoli per l'utilizzio dello stadio Maradona, una situazione passiva che va assolutamente risolta. Qualsiasi richiesta del club andrà decisa in Consiglio Comunale, ricordando che lo stadio è dei napoletani e quindi qualsiasi richiesta di rinegoziazione del canone andrà decisa solo in quella sede.

Possibile sconto sul canone? C'è un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che permette una scontistica da parte delle società con gli Enti Pubblici sui rapporti commerciali. Veniamo da un periodo complicato economicamente e non solo, ma la certezza è che qualsiasi ente pubblico deve attenersi a quello che dice la legge a prescindere dalla società privata con cui si interfaccia. Si va incontro alle esigenze dei cittadini e di chi ha rapporti con economici con il Comune, ma la SSC Napoli ha ben altri introiti e non credo che possa fallire per il canone dovuto per lo stadio Maradona. Sulla scontistica si può ragionare perchè è previsto dalla legge, ma bisogna evitare errori amministrativi che ci farebbero passare un brutto quarto d'ora. Avremo atteggiamento attento e responsabile, ma i nostri interlocutori devono capire che quanto è dovuto si deve pagare".

Su Mertens e Koulibaly: "Perderli sarebbe una tragedia, per il legame che hanno con Napoli. Io per Kalidou ho chiesto la cittadinanza napoletane, perchè in primis sono bravi ragazzi. Sarebbe una perdita anche e soprattuto umana per il Napoli, ma dopo l'esperienza Insigne mi aspetto di tutto".

Sui lavori al Maradona: "Procedono attraverso gli interventi dei fondi regionali, nella zona del miglio annuncio. Io spero di poter inserire altri fondi con il Comune per il settore che ospita i portatori di handicap, per migliorare la messa in sicurezza. Speriamo di riuscirci".