SSC Napoli, Gattuso pone fine alle tante voci di mercato con un messaggio chiaro alla squadra: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Gattuso e le tante voci di mercato che si stanno rincorrendo in queste settimane sul Napoli: "Le voci di trattative più o meno avviate, raggiungono ogni giorno il centro sportivo di Castel Volturno e rimbalzano, per forza di cose, nell’ufficio di Gattuso. Il quale sa bene che in questo finale di stagione, ammesso che si riparta, si giocherà parte delle sue ambizioni. Il tanto bistrattato Napoli è presente in ogni competizione ed ha le qualità sufficienti per poter conquistare qualcosa. Insomma, Gattuso non vuole sprecare nulla, vuole che il gruppo sia compatto e lo segua in questo cammino. Ed avrà bisogno di tutti, l’ha spiegato più volte, in questi giorni, ai suoi giocatori. Chiederà un contributo importante a coloro che il mercato vuole in partenza"