Repubblica - Napoli al lavoro a Ferragosto: alle 18 riprende la preparazione, ci saranno anche Koulibaly ed Ounas

Notizie SSC Napoli - Il Napoli riprende la preparazione estiva a Castel Volturno in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina. Oggi alle 18 la squadra si radunerà al centro sportivo azzurro per ricominciare gli allenamenti. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Carlo Ancelotti ritrova il fuoriclasse della difesa. Kalidou Koulibaly ha terminato le vacanze dopo la Coppa d’Africa (il suo Senegal è stato beffato in finale dall’Algeria, partita che non ha disputato per squalifica) e quindi sarà nuovamente a disposizione del Napoli. Avrà modo anche di confrontarsi con Kostas Manolas, nuovo innesto del reparto arretrato dopo l’addio di Raul Albiol, destinazione Villarreal. Ci sarà anche Adam Ounas che è in attesa di conoscere novità sul suo futuro: ha richieste in Francia e piace pure al Cagliari, pronto al prestito con diritto di riscatto. Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Nel frattempo tutti in campo".