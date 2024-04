Spunta un dato tremendo sulla difesa del Napoli, ma la sfortuna non c'entra

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi difensiva del Napoli e ai tanti gol subiti dagli azzurri in questa stagione:



"Ma la sfortuna non c’entra e i numeri parlano chiaro: il Napoli ha il peggior reparto arretrato del campionato tra le prime otto della classifica. Gettare la croce addosso ai difensori servirebbe però a poco e per questo Calzona sta cercando di responsabilizzare tutta la squadra, perché per subire meno gol è necessaria la partecipazione alla fase passiva anche di centrocampisti e attaccanti".