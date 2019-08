Sponsor di maglia, Gazzetta: in testa c’è il Sassuolo! Dietro la Juve, per il Napoli solo 9mln [FOTO]

Ultime Napoli - I club del massimo campionato incamerano 116 milioni come compensi base nel 2019-20: Sassuolo in testa grazie a Mapei, poi le big, la Juve incassa dai videogiochi e libera il retro, 4 club senza marchio principale. E’ possibile vendere fino a quattro spazi: al momento presenti 50 loghi. Stranamente,come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al comando degli incassi non c’è una big ma il Sassuolo. Si tratta, però, di uno sponsor in famiglia. La controllante Mapei riversa alla squadra 18 milioni per comparire sulla maglia, in un contratto che include anche l’intitolazione dello stadio e del nuovo centro sportivo. Il patron Squinzi è uno degli ultimi mecenati del calcio italiano. La Juventus incassa 17 milioni fissi da Jeep (bonus di 1 milione per lo scudetto, 1 per l’accesso in Champions e 1 per i quarti). Il contratto scade nel 2021 e la Juve punta a replicare quanto fatto con Adidas (contratto più che raddoppiato) grazie all’effetto Ronaldo. Sul retro della maglia non figura più Cygames, che fa parte della stessa categoria merceologica di Konami cui è stata concessa l’esclusiva per il videogioco Pes in cambio di oltre 5 milioni. Risultato? La Juve incassa poche centinaia di euro in meno rispetto a quanto pagava Cygames ma si è tenuta libera lo spazio del retro maglia.

Sponsor, il Napoli è incassa solo 9 mln

Gli azzurri incassano complessivamente 9 milioni dal main sponsor Lete, dal co-sponsor MSC Crociere e dal retro-sponsor Kimbo. Una valorizzazione della maglia che nel corso degli anni è rimasta sostanzialmente invariata, al netto delle oscillazioni legate alla presenza in Champions. Il Napoli, a differenza delle altre big, ha da sempre puntato sulla parcellizzazione degli spazi commerciali: è stato De Laurentiis a battersi in Lega per l’introduzione del terzo sponsor, sul retro della maglia (ammesso dal 2014-15) . Prima degli azzurri anche l'Inter, la Roma e il Milan.