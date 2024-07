Spinazzola al Napoli, Repubblica annuncia: si chiude nelle prossime ore, sarà a Dimaro sin dal primo giorno

Calciomercato Napoli - Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione della SSC Napoli targata Antonio Conte. Ad inizio settimana prossima ci sarà infatti il raduno degli azzurri al centro tecnico di Castel Volturno a cui seguirà poi la partenza l'11 luglio direzione Dimaro.



Conte vorrà avere al più presto a disposizione anche i nuovi acquisti, e dopo Rafa Marin a cui mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto, c'è un altro giocatore in procinto di vestire la casacca azzurra.



Si tratta di Leonardo Spinazzola, laterale sinistro ex Juve e Roma. L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla trattativa:





"Ci sono stati contatti anche ieri. Il club azzurro ha fatto un ulteriore passo in avanti e conta di chiudere nelle prossime ore per garantire un altro rinforzo ad Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida, dopo Rafa Marin: lo spagnolo farà le visite mediche la prossima settimana e poi firmerà il contratto.

Spinazzola potrebbe seguire lo stesso iter e cominciare, dunque, sin dal primo giorno la preparazione estiva nella Val di Sole. L’ormai ex Roma ha accettato l’ipotesi di un contratto biennale e il Napoli ovviamente si cautelerà sullo stato fisico di Spinazzola"