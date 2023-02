Spezia-Napoli, Spalletti punta su Osimhen! 500 napoletani allo stadio Picco

Ultime notizie. Oggi il Corriere del Mezzogiorno introduce la partita Spezia-Napoli, con gli azzurri che ancora una volta si affideranno al bomber Victor Osimhen, 1 gol ogni 95 minuti in campionato, di cui si sottolineano le qualità offensive e il gran numero di gol segnati con colpo di testa, ben 14 nelle ultime 52 partite, molti di più di quanti ne aveva segnati senza Spalletti in panchina.

A La Spezia, però, il Napoli dovrà fare a meno degli ultras nel settore ospiti e accontentarsi dei circa 500 tifosi residenti al Nord che affolleranno il settore Distinti e si spargeranno nella Tribuna dello stadio Picco.

Per quanto riguarda la formazione, invece, il Corriere del Mezzogiorno accenna al solito ballottaggio Lozano-Politano, con quest'ultimo che scalpita per tornare titolare sulla fascia destra. Dall'altra parte lo Spezia dovrà fare a meno di 9 giocatori assenti, ma Spalletti invita a non calare l'attenzione e non pensare al derby Inter-Milan di stasera.