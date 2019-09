Napoli-Liverpool, previsti 50 mila al San Paolo! Gazzetta: maxi servizio d'ordine, sconcerto per il comunicato dei reds

Ultimissime calcio Napoli - Per Napoli-Liverpool ci saranno 50mila spettatori sugli spalti dello stadio San Paolo ad assistere alla partita. Gli inglesi presenti saranno 1.500. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive per quanto riguarda l'ordine pubblico di questa sfida molto delicata:

Biglietti venduti Napoli-Liverpool, la previsione

"Ha destato sconcerto, nell’ambiente napoletano, il comunicato emesso dal Liverpool e rivolto ai circa 1.500 tifosi dei Reds che seguiranno la squadra a Napoli. Il club si è raccomandato coi propri supporters di restare in gruppo, di non avviarsi da soli verso lo stadio, di non indossare sciarpe o magliette del Liverpool. Una serie di raccomandazioni per evitare che ci possano essere contatti con la tifoseria napoletana. Il club ha anche consigliato ai sostenitori dei Reds di restare nei propri alberghi per pranzo e cena e di non andare in giro per evitare rapine, agguati e aggressioni. Insomma, da Liverpool hanno poca considerazione delle istituzioni napoletane incaricate di assicurare l’ordine pubblico. E invece il San Paolo e le zone limitrofe saranno presidiate sin dalle prime ore del pomeriggio per permettere un’affluenza tranquilla. Il settore destinato ai tifosi del Liverpool, poi, sarà attenzionato da centinaia di agenti delle forze dell’ordine che vigileranno prima, durante e dopo la gara".