Spalletti vigila su Osimhen, Gazzetta: il suo contributo è essenziale, Victor ha conquistato i compagni con due doti

Napoli Calcio - Su Napoli sta splendendo una nuova stella chiamata Victor Osimhen, che sta incantando per le sue meraviglie. Sulla sua crescita sta vigilando Spalletti, che ne segue il lavoro quotidiano con grande interesse. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"E’ molto attento, Victor, agli insegnamenti dell’allenatore. Proprio al termine della gara col Cagliari, gli ha riconosciuto grandi meriti in questa sua esplosione. Sul piano dell’impegno, il suo contributo è essenziale per le geometrie del tecnico, mentre all’interno dello spogliatoio ha conquistato tutti con una simpatia inaspettata e con grande umiltà, condividendo coi compagni ogni sua gioia e la soddisfazione per un primato che ha tanto di suo"